Шокирующее видео из Тюмени прислал пользователь на сайт Мобильный репортер. На кадрах видно, как парализованный мужчина в прямом смысле ползет по лестнице в офисном центре. Как говорится в пояснении к видео, дело происходит в одном из зданий Расчетного центра Дом.ру.

Шокирующее видео из Тюмени прислал пользователь на сайт "Мобильный репортер". На кадрах видно, как парализованный мужчина в прямом смысле ползет по лестнице в офисном центре.Как говорится в пояснении к видео, дело происходит в одном из зданий Расчетного центра Дом.ру.Как пишет автор, кнопка вызова помощи тут не работает, поэтому мужчине пришлось самому спускаться в подвальное помещение, а вот подняться оттуда, судя по кадрам, оказалось для него еще большей проблемой.Автор отмечает, что тюменская организация Дом. РУ находится в данном помещении с 2012 года.В начале 2017-го года резонанс вплоть до реакции главы региона вызвало видео из поликлиники Уфы , где практически неходячая пенсионерка была вынуждена ползком добираться в кабинет рентгена на втором этаже.