Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работу с национальной командой. Эксперты убеждены, что продление с ним контракта было лишь вопросом времени.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работу с национальной командой. Эксперты убеждены, что продление с ним контракта было лишь "вопросом времени".Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Черчесов продолжит работу на посту и будет готовить национальную команду к ЧМ-2020. Когда именно будет подписан контракт с тренером, эксперт ответить затруднился.Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев, в свою очередь, также воздержался от конкретики, добавив, что информации стоит ждать в четверг. "По сроку контракта пока без комментариев. Информации ждите завтра", – сказал он.Эксперты убеждены, что решение по Черчесову было "простой формальностью", передает . Дело в том, что тренер выполнил "задачу-минимум", доведя сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018. Учитывая плачевную ситуацию, в которой была национальная команда до мундиаля, работа тренера в рамках кубка мира оказалась впечатляющей.Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Действующий контракт тренера рассчитан до августа 2018 года.Российские футболисты под руководством 54-летнего Черчесова на прошедшем ЧМ-2018 сумели выйти в плей-офф турнира, одержав победу над Саудовской Аравией и Египтом.В 1/8 финала россияне сенсационно выбили команду Испании. В четвертьфинале турнира национальная сборная уступила команде Хорватии в серии пенальти.