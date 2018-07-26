В отношении мужчины, который хранил боеприпасы у себя в квартире, возбудили уголовное дело

В отношении мужчины, который хранил боеприпасы у себя в квартире, возбудили уголовное делоВ Волгореченске эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за мужчины, который собрал гранату.Он увлекался боеприпасами и хранил их у себя, сообщают в пресс-службе регионального УМВД. В полицию позвонила его сестра. Она жила вместе с мужчиной и знала об опасном увлечении. Правоохранители при обыске обнаружили в квартире гранату, порох и три единицы оружия.В отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.