Защитила свои трудовые права. Бывший директор Новосёловского ДК Наталья Шахова, чтобы вернуться на прежнюю работу, сегодня в очередной раз оказалась перед лицом Фемиды, на этот раз - областной. С поста директора, по мнению женщины, которая к тому же является одинокой матерью, её уволили незаконно. Но в апреле районный суд не встал на защиту Шаховой, а принял сторону её работодателя – районной администрации. Какое решение сегодня вынес областной суд – расскажет Татьяна Данилова.

Защитила свои трудовые права. Бывший директор "Новосёловского ДК" Наталья Шахова, чтобы вернуться на прежнюю работу, сегодня в очередной раз оказалась перед лицом Фемиды, на этот раз - областной. С поста директора, по мнению женщины, которая к тому же является одинокой матерью, её уволили незаконно. Но в апреле районный суд не встал на защиту Шаховой, а принял сторону её работодателя – районной администрации. Какое решение сегодня вынес областной суд – расскажет Татьяна Данилова.Наталья Шахова уже полгода как безработная. Она - одинокая мать двоих несовершеннолетних детей, муж умер. Сейчас ей приходится жить на пенсию по потере кормильца. Напомним, что в начале февраля её работодатель - райадминистрация - уволила женщину с поста директора местного ДК. Причём в не самой вежливой форме.– Наталья Евгеньевна, с сегодняшнего дня вы уволены!– С какого основания, кто вы такая?– 278 статья! Поэтому мы высылаем вам распоряжение по почте.К слову, в тот день женщина себя плохо чувствовала и была даже госпитализирована в стационар. Шахова пытается через суд доказать, что местные чиновники уволили её незаконно. Также все эти полгода жители деревни Новосёлово верят и ждут, что Наталья вновь начнёт заниматься Домом культуры. Ведь при ней там бурлила жизнь, а сейчас, по словам местных, всё заглохло.Наталья Шахова, бывший директор "Новоселовского ДК": "Те люди, с которыми я работала постоянно звонят, пишут в соцсетях, передают через знакомых, что они меня ждут. Дети жалуются, что им некуда деться. То есть я буквально сегодня встретила родительницу в Новосёлове, она сказала, что дети слоняются, не знают, чем заняться. ДК не работает".Сюжеты о Новоселовском доме культуры мы снимали не раз. И все они касались ремонта этого запущенного здания. По словам старосты деревни, Наталью Шахову с должности убрали местные чиновники, потому что она отказалась принимать некачественные работы на объекте. Более того - открыто говорила, что бюджетные средства в этом поселении, выделенные на ДК, расходуются не по назначению. За помощью Шахова сначала обратилась в Киржаский районный суд. Но там её статус одинокой матери, нетрудоспособность во время увольнения и то, что она была членом профсоюза, по словам старосты, назвали злоупотреблением.Сергей Федосеев, староста д. Новосёлово: "Что она злоупотребила тем, что она одинокая мать, то, что она была на больничном. Она ещё злоупотребила тем, что она состояла в профсоюзе. То есть чиновники сделали то, что захотели. Такое впечатление, как-будто нашему главе администрации района продали наш район, что хочешь, то и делай. У меня такое создалось. И он делает всё, что желает – хочу увольняю, хочу не увольняю".Добиваться правды женщина решила в областном суде. Первое слово дали её защите. Николай Коваленко рассказывает судье, что о недомогании Шаховой чиновники знали.Николай Коваленко, представитель Натальи Шаховой: "Представители администрации сами потребовали вызвать скорую помощь и продолжили процедуру ознакомления с распоряжением об увольнении".На суде представитель администрации пыталась заверить - работодатель не знал, что на место директора ДК взял одинокую мать с двумя детьми.Анна Сухарева, заместитель заведующего юридическим отделом администрации Киржачского района: "Не имелось сведений о наличии у Шаховой статуса, о котором она заявила только в судебном в заседании. Никаких документов о том, что она является одинокой матерью и относится к лицам из данной категории в распоряжении работодателя, ни в администрации Кипревской, ни в администрации Киржачского района не было".Но незнание ситуации не даёт права творить беззаконие. Представитель областной прокуратуры заявил - Шахову уволили незаконно. Нарушена 261 статья трудового кодекса.Григорий Потапков, представитель областной прокуратуры: "Согласно которой, расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей малолетнего ребёнка, до 14 лет, по инициативе работодателя не допускается. Судебным заседанием установлено то, что при устройстве на работу Шахова представила все документы, предусмотренные статьёй 65 трудового кодекса".В итоге, посовещавшись, областной суд встал на сторону Натальи Шаховой и вынес решение -Светлана Сергеева, судья областного суда: "Восстановить Шахову Наталью Евгеньевну на прежней работе в должности директора МКУ "Новоселовский дом культуры" с 3 февраля 2018 года. Взыскать с администрации Киржаского района владимирской области в пользу Шаховой Натальи Евгеньевны зарплату за время вынужденного прогула".Решение областного суда сражу же вступило в силу. Поэтому на своё рабочее место Наталя Шахова вернётся уже завтра. Обжаловать это решение районные чиновники смогут в течение 6 месяцев.