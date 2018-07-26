На закупку техники департамент лесного хозяйства дополнительно получил 37,3 млн рублей
На закупку техники департамент лесного хозяйства дополнительно получил 37,3 млн рублей
54 автомобиля высокой проходимости переданы Владимирскому лесхозу и 17 лесничествам для надзорных мероприятий и обеспечения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации региона.
25 июля губернатор Светлана Орлова
лично вручила руководителям этих учреждений ключи от машин УАЗ и «Шевроле Нива». На закупку техники департамент лесного хозяйства в 2018 году дополнительно получил 37,3 млн рублей.
«Работники леса получают российские автомобили повышенной проходимости, которые помогут им эффективно восстанавливать лес, бороться с лесными пожарами, черными лесорубами», — сообщила Светлана Орлова
.
Автомобили «Шевроле Нива», «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» используются мобильными группами лесной охраны при патрулировании лесов для выявления незаконных вырубок деревьев и других нарушений. «УАЗ Фермер» и «УАЗ Комби» переоборудованы в малый лесопатрульный комплекс и предназначены для патрулирования, доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров.