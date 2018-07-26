Она работает на улице Кулибина

Она работает на улице КулибинаВо Владимире власти организовали новую сезонную ярмарку в районе «Мегаторга». Таким способом они борются со стихийной нелегальной торговлей.Ярмарка рассчитана на 55 мест. Она работает на улице Кулибина с 8 утра до 20 часов без выходных. Организатор торговли Амиль Мурсалов будет содержать территорию в чистоте, проверять медицинские книжки, а также отвечать за сертификаты качества продукции.В городской администрации сообщают, что с начала года они составили более 400 протоколов за незаконную торговлю. Частные лица заплатили штрафы - от 800 до 2000 рублей.