Появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона. По слухам, легендарный исполнитель слег, и его даже возят на каталке. Журналисты попытались связаться с самим артистом, однако тот на звонки не отвечает.

Появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона. По слухам, легендарный исполнитель слег, и его даже возят на каталке. Журналисты попытались связаться с самим артистом, однако тот на звонки не отвечает.Все началось с того, что в интернете появились данные о срочной госпитализации Иосифа Кобзона. Как передает со ссылкой на один из пабликов, состояние артиста, много лет борющегося с раком, оставляет желать лучшего. Издание приводит такую цитату: "Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его".Журналисты всполошились и немедленно связались с супругой артиста Нелли. Та ответила на все расспросы коротко: "Я на такие вопросы ответов не даю". Сам Кобзон, который обычно всегда был доступен для представителей СМИ, на сей раз не взял трубку. Его пресс-секретарь тоже отказалась говорить о том, действительно ли певец находится в одной из столичных клиник. "Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит", – сообщил официальный представитель Иосифа Кобзона.Не секрет, что более 13 лет легендарный исполнитель мужественно борется с онкологическим заболеванием. Из своего недуга артист не делает тайны. Так, недавно он принял участие в передаче "Прямой эфир", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно тщательно следить за своим здоровьем."Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда", – сообщил Иосиф Кобзон.