В избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В ходе общения с представителями медицинского сообщества политику было предложено включить развитие системы чекапов (профилактические исследования, которые проходят и болеющие люди, и здоровые, для раннего выявления заболеваний – Прим. ред.) в его предвыборную программу.

В избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В ходе общения с представителями медицинского сообщества политику было предложено включить развитие системы чекапов (профилактические исследования, которые проходят и болеющие люди, и здоровые, для раннего выявления заболеваний – Прим. ред.) в его предвыборную программу.С таким предложением к кандидату в столичные градоначальникиобратился генеральный директор Национального медицинского исследовательскогоцентра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева АлександрРумянцев. Он считает, что внедрение и развитие такого рода системы "даствозможность грамотно все расставить". Кроме того, считает врач, "сработаетсистема электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура".Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что, если такогорода система будет внедрена в Москве, то она должна представлять собой единоецелое. Речь, по его словам, идет о том, чтобы пациенты могли быстро получатьдоступ к необходимой им сведения.В качестве примера кандидат в мэры Москвы привел ситуацию,когда жители города имели бы возможность буквально "одним кликом получитьполную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своейполиклинике ". То же самое, по словам Собянина, должно касаться и первичного,и вторичного уровня, а также разного рода исследований."Все это должно быть в логической цепочке выстроено,стандартизовано и заложено в информационную систему", – подчеркнул он.Напомним, вопросы развития здравоохранения наряду с несколькими другими, пословам кандидата на пост главы города, являются ключевыми направлениями его предвыборнойпрограммы.Список того, что должно быть сделано в случае победы СергеяСобянина на выборах, должен быть сформирован к августу. Одной из особенностей являетсявключение в него наказов и пожеланий, которые давали горожане.Помимо здравоохранения, акцент будет сделан на сфере образования,экологии, транспортной инфраструктуре, социальной политике. Выборы мэра Москвыпройдут в единый день голосования 9 сентября.