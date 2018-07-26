В избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В ходе общения с представителями медицинского сообщества политику было предложено включить развитие системы чекапов (профилактические исследования, которые проходят и болеющие люди, и здоровые, для раннего выявления заболеваний – Прим. ред.) в его предвыборную программу.
В избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В ходе общения с представителями медицинского сообщества политику было предложено включить развитие системы чекапов (профилактические исследования, которые проходят и болеющие люди, и здоровые, для раннего выявления заболеваний – Прим. ред.) в его предвыборную программу.
С таким предложением к кандидату в столичные градоначальники
обратился генеральный директор Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр
Румянцев. Он считает, что внедрение и развитие такого рода системы "даст
возможность грамотно все расставить". Кроме того, считает врач, "сработает
система электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура".
Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что, если такого
рода система будет внедрена в Москве, то она должна представлять собой единое
целое. Речь, по его словам, идет о том, чтобы пациенты могли быстро получать
доступ к необходимой им сведения.
В качестве примера кандидат в мэры Москвы привел ситуацию,
когда жители города имели бы возможность буквально "одним кликом получить
полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей
поликлинике ". То же самое, по словам Собянина, должно касаться и первичного,
и вторичного уровня, а также разного рода исследований.
"Все это должно быть в логической цепочке выстроено,
стандартизовано и заложено в информационную систему", – подчеркнул он.
Напомним, вопросы развития здравоохранения наряду с несколькими другими, по
словам кандидата на пост главы города, являются ключевыми направлениями его предвыборной
программы.
Список того, что должно быть сделано в случае победы Сергея
Собянина на выборах, должен быть сформирован к августу. Одной из особенностей является
включение в него наказов и пожеланий, которые давали горожане.
Помимо здравоохранения, акцент будет сделан на сфере образования,
экологии, транспортной инфраструктуре, социальной политике. Выборы мэра Москвы
пройдут в единый день голосования 9 сентября.