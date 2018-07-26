Супруга актера Николая Караченцова поделилась нерадостными новостями. По словам Людмилы Поргиной, лечение в Израиле не дало положительного результата, и теперь артиста ожидает химиотерапия, чтобы избежать развития метастазов.

Супруга актера Николая Караченцова поделилась нерадостными новостями. По словам Людмилы Поргиной, лечение в Израиле не дало положительного результата, и теперь артиста ожидает химиотерапия, чтобы избежать развития метастазов.Недавно Николай Караченцов и Людмила Поргина вернулись в Россию из Израиля. Там популярный артист проходил лечение лучевой терапией. Супруги надеялись, что местным медикам удастся победить рак, однако их надежды не оправдались."В начале года нам удалось уменьшить опухоль с десяти до трех сантиметров. А чтобы полностью убить заразу, нам посоветовали поехать в Тель-Авив. Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде "засушить" злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт – лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы", – цитирует Людмилу Поргину .По словам актрисы, Николай Караченцов уже прошел первую процедуру, после которой они "поехали гулять". Людмила Поргина не скрывает, что неприятная новость ее расстроила, однако не падает духом. По-боевому настроен и сам Караченцов. По словам актрисы, он пребывает в бодром настроении, чувствует себя хорошо.Напомним, что осенью 2017 года у актера обнаружили онкологическое заболевание. "Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, – рассказала Поргина в недавнем интервью. – Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать – нет", – заверил муж утром. А еще сказал, что хочет увидеть правнуков".