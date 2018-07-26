Супруга актера Николая Караченцова поделилась нерадостными новостями. По словам Людмилы Поргиной, лечение в Израиле не дало положительного результата, и теперь артиста ожидает химиотерапия, чтобы избежать развития метастазов.
Супруга актера Николая Караченцова поделилась нерадостными новостями. По словам Людмилы Поргиной, лечение в Израиле не дало положительного результата, и теперь артиста ожидает химиотерапия, чтобы избежать развития метастазов.
Недавно Николай Караченцов и Людмила Поргина вернулись в Россию из Израиля. Там популярный артист проходил лечение лучевой терапией. Супруги надеялись, что местным медикам удастся победить рак, однако их надежды не оправдались.
"В начале года нам удалось уменьшить опухоль с десяти до трех сантиметров. А чтобы полностью убить заразу, нам посоветовали поехать в Тель-Авив. Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде "засушить" злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт – лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы", – цитирует Людмилу Поргину .
По словам актрисы, Николай Караченцов уже прошел первую процедуру, после которой они "поехали гулять". Людмила Поргина не скрывает, что неприятная новость ее расстроила, однако не падает духом. По-боевому настроен и сам Караченцов. По словам актрисы, он пребывает в бодром настроении, чувствует себя хорошо.
Напомним, что осенью 2017 года у актера обнаружили онкологическое заболевание. "Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, – рассказала Поргина в недавнем интервью. – Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать – нет", – заверил муж утром. А еще сказал, что хочет увидеть правнуков".