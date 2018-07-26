Соглашение о сотрудничестве будет способствовать созданию благоприятных условий для развития системы здравоохранения России

Соглашение о сотрудничестве будет способствовать созданию благоприятных условий для развития системы здравоохранения РоссииБанк ВТБ и ФМБА России заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны ВТБ документ подписал заместитель президента-председателя правления Валерий Лукьяненко, со стороны ФМБА России — руководитель Владимир Уйба.Соглашение устанавливает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество банка и агентства по направлениям, представляющим взаимный интерес.«Заключение данного соглашения закрепляет уже сложившиеся за последние годы взаимовыгодные отношения между ВТБ и ФМБА России, — отметил Валерий Лукьяненко. — Рассчитываю, что наша совместная работа продолжит вносить вклад в повышение качества и продолжительности жизни населения страны, а также будет способствовать созданию благоприятных условий для развития системы здравоохранения России».Владимир Уйба подчеркнул, что подписание соглашения важно не только для обеих сторон, но и для отечественного здравоохранения в целом. «Мы надеемся, что совместно мы будем развивать российскую прикладную науку, практическое здравоохранение, биомедицинские технологии, в частности, такие важные как производств иммунные препаратов».Реклама