Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тыс. до 5 млн рублей

Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тыс. до 5 млн рублейВТБ продлевает действие программы «АвтоЮбилей» и предлагает клиентам сниженную ставку для покупки автомобиля в кредит – от 8,9% годовых. Предложение доступно до 30 сентября 2018 г.Приобрести автомобиль в кредит со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке 8,9% можно с учетом предлагаемых банком дисконтов: за оформление полиса страхования жизни и при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Оформляя только полис страхования жизни, клиент может купить автомобиль в кредит по ставке 10,9%. Без заключения договора личного страхования ставка для клиента составит 13,9% годовых.Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тыс. до 5 млн рублей. Кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Решение по кредиту принимается банком не более чем за два рабочих дня.По итогам пяти месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с январем-маем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018 г. превысил 101 млрд рублей.Реклама