Северные пригороды Афин затоплены. Наводнение вызвано сильным штормом, обрушившимся на город. Тем временем в Аттике по-прежнему действует чрезвычайное положение, связанное с крупными пожарами, которые за последние дни унесли жизни более 80 человек.

Северные пригороды Афин затоплены. Наводнение вызвано сильным штормом, обрушившимся на город. Тем временем в Аттике по-прежнему действует чрезвычайное положение, связанное с крупными пожарами, которые за последние дни унесли жизни более 80 человек.По данным РИА Новости, главные дороги в пригородах Неа-Эритрея и Кисифья перекрыты в целях безопасности.В экстренные службы Афин уже поступило более 140 звонков от местных жителей с просьбами о помощи. В частности, граждане просят спасателей откачать воду из затопленных домов.Люди называют наводнение "вторым раундом" разгула стихии.На этой неделе в Греции произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Жертвами стихийного бедствия стали уже 83 человека, пострадали и лишились крова – более 180. Премьер-министр Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.