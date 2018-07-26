Телеведущий Анатолий Вассерман запустил свое собственное шоу на YouTube – Вынос мозга. Эрудит играет со своими гостями в правду или фейк и наказывает их за неправильные ответы.

Телеведущий Анатолий Вассерман запустил свое собственное шоу на YouTube– "Вынос мозга". Эрудит играет со своими гостями в "правду или фейк" и наказывает их за неправильные ответы.Правила игры Вассермана просты: в ходе своеобразной викторины участники шоу угадывают, являются ли озвученные ведущим факты правдой. За неправильные ответы предусмотрено наказание – выстрел в лицо поп-корном из воздушной пушки.Стоит отметить, что "снаряд" участники могут выбрать сами, повернув "колесо фортуны". Среди вариантов также значатся конфетти и лепестки роз.Пользователи Сети отметили, что Вассерман решил стать ближе к молодежи, надев модные беспроводные наушники. Более того, в первом выпуске на нем нет знаменитого жилета с карманами – визитной карточки эрудита, передает .Сам Вассерман заявил, что его главная цель – просвещать россиян. В дальнейшем он планирует приглашать на шоу кумиров молодежи.Ранее публицист Анатолий Вассерман положительно оценил перспективу запрета ношения травматического оружия в России. "Я выступаю за полную ликвидацию травматического оружия. В странах, где травматика запрещена, общая статистика нападений сокращается. Оружие не должно иметь быть свободным для ношения", – пояснил он.