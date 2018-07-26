Взорвавший петарды у консульского отдела посольства Соединенных Штатов в КНР 26-летний гражданин Китая по фамилии Цзян страдает параноидным расстройством личности.

Взорвавший петарды у консульского отдела посольства Соединенных Штатов в КНР 26-летний гражданин Китая по фамилии Цзян страдает параноидным расстройством личности.Как передает ТАСС, об этом сообщила полиция Пекина.Инцидент произошел утром 26 июля, когда у американского дипломатического представительства в столице КНР прогремел взрыв из трех петард и повалил густой белый дым.При этом никто кроме Цзяна не пострадал. При этом сообщение о попытке самосожжения некоей женщины у ограды дипмиссии не была подтверждена.