Компания Lamborghini выпустила в свет очередную порцию информации о своей будущей новинке – самом горячем купе из семейства Aventador. На этот раз итальянцы рассказали о системе активной аэродинамики, которая будет помогать суперкару на гоночных треках.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-07-2018-xardkornyj-lamborghini-smozhet-obexat-ekstremalnyj-porsche.html" target="_blank">Хардкорный Lamborghini сможет объехать экстремальный Porsche</a> - Компания Lamborghini выпустила в свет очередную порцию информации о своей будущей новинке – самом горячем купе из семейства Aventador. На этот раз итальянцы рассказали о системе активной аэродинамики, которая будет помогать суперкару на гоночных треках.
[url=http://33live.ru/novosti/26-07-2018-xardkornyj-lamborghini-smozhet-obexat-ekstremalnyj-porsche.html]Хардкорный Lamborghini сможет объехать экстремальный Porsche[/url] - Компания Lamborghini выпустила в свет очередную порцию информации о своей будущей новинке – самом горячем купе из семейства Aventador. На этот раз итальянцы рассказали о системе активной аэродинамики, которая будет помогать суперкару на гоночных треках.