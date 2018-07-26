Компания Lamborghini выпустила в свет очередную порцию информации о своей будущей новинке – самом горячем купе из семейства Aventador. На этот раз итальянцы рассказали о системе активной аэродинамики, которая будет помогать суперкару на гоночных треках.

Компания Lamborghini выпустила в свет очередную порцию информации о своей будущей новинке – самом горячем купе из семейства Aventador. На этот раз итальянцы рассказали о системе активной аэродинамики, которая будет помогать суперкару на гоночных треках.