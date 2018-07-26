Нелли Кобзон прокомментировала информацию о госпитализации ее супруга, легендарного артиста Иосифа Кобзона. По словам жены, певец действительно в больнице, но с ним все нормально.

Нелли Кобзон прокомментировала информацию о госпитализации ее супруга, легендарного артиста Иосифа Кобзона. По словам жены, певец действительно в больнице, но с ним "все нормально".В СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон, который на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием, попал в больницу. Причем сообщалось, будто состояние мэтра отечественной сцены вызывает серьезные опасения. Встревоженные журналисты буквально оборвали телефон верной супруге артиста Нелли Кобзон.Та подтвердила информацию о госпитализации. "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", – цитирует супругу исполнителя .Отметим, что чуть более месяца назад Иосиф Кобзон уже лежал в больнице. 18 июня любимец миллионов приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что народному артисту лучше остаться в госпитале и пройти обследование. По некоторой информации, певец находился в известном онкоцентре.Позднее он подтвердил, что проходит лечение в клинике, специализирующей на борьбе с злокачественными опухолями, но отметил, что чувствует себя хорошо.