Новый шквал комментариев – как положительных, так и откровенно злобных – вызвала семейная фотография футболиста Дмитрия Тарасова. Пользователи решили, что недавно ставшая мамой Анастасия не умеет обращаться с новорожденным.

Новый шквал комментариев – как положительных, так иоткровенно злобных – вызвала семейная фотография футболиста Дмитрия Тарасова.Пользователи решили, что недавно ставшая мамой Анастасия не умеет обращаться сноворожденным.Поклонники бывшей жены футболиста Ольги Бузовой никак немогут простить Тарасову, что он разрушил, по их мнению, идеальную пару "тарабузиков".Комментаторы считают, что новая супруга спортсмена Анастасия не умеет дажедержать ребенка, и модели надо записаться на курсы материнства.Свои негативные эмоции подписчики выплеснули в комментарияхпод очередным выложенным спортсменом фото. Снимок сделан на крыльце егозагородного дома: Дмитрий с собакой сидит на ступеньках, а его супруга держит наруках новорожденную дочку. "Мои девочки, любимые, скоро вернусь", -подписал фотографию футболист.Фанаты Тарасова своего кумира в обиду не дали. Злопыхателям объяснили,что за ребенком постоянно наблюдает медсестра, а уж мать своему малышу никогдане навредит, пишетТем не менее, критики не унимаются. Теперь они вспомнили,что ростовская модель – третья жена Дмитрия. Так что вполне может повторитьсудьбу предыдущей супруги футболиста. "И уже в который раз "любимые"!Я каждый раз смотрю и любуюсь! Каждая новая жена моложе и краше предыдущей!Ждем четвертую", – злобствует некая сторонница Ольги Бузовой.Однако поклонники спортсмена настроены оптимистично. Ониверят, что Дмитрий остепенился раз и навсегда. "Крутая фотка! Вот чтозначит счастливый человек, ну все есть – красавица жена, малышка, дом. Дажесобака. И все это в любви и счастье!", – радуется за Тарасова комментатор.Многие с ним соглашаются, отмечая, что всегда хочется возвращаться домой, когдазнаешь что тебя там ждут.