Новость о срочной госпитализации певицы Софии Ротару повергло общественность в шок. В связи с этом артистка лично обратилась к поклонникам, чтобы прояснить ситуацию.

Новость о срочной госпитализации певицы Софии Ротару повергло общественность в шок. В связи с этом артистка лично обратилась к поклонникам, чтобы прояснить ситуацию.После известий о том, что накануне Софии Ротару стало плохо, в Instagram певицы появился пост, опровергающий эту информацию. "Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем… Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", – написала артистка.Поклонники вокалистки ответили звезде множеством добрых пожеланий. "Дай Бог вам здоровья!", "Отдыхайте побольше... Частые поездки очень тяжело переносятся. Очень переживаем за Ваше здоровье. Бодрости духа Вам и долголетия!", – написали пользователи Сети.Ранее сообщалось, что народная артистка СССР София Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы. По предварительным данным, певица упала в обморок и потеряла память.Источники из уфимской больницы рассказали, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия. В конце выступления певица почувствовала слабость.