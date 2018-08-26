× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/26-08-2018-71-letnyaya-rotaru-v-reanimacii-perestala-uznavat-lyudej-.html" target="_blank">71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей </a> - Певица София Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы