Стало известно, что в настоящее время предприниматель Роман Абрамович обратился в инвестиционный банк с целью оценить ситуацию с продажей Челси. При этом в футбольном клубе эту информацию пока не подтвердили.

Стало известно, что в настоящее время предприниматель Роман Абрамович обратился в инвестиционный банк с целью оценить ситуацию с продажей "Челси". При этом в футбольном клубе эту информацию пока не подтвердили.По информации источников, не названный инвестиционный банк оценивает возможность продажи клуба "Челси". Сообщается, что Абрамович захотел продать клуб после того, как власти Великобритании отказали ему в рабочей визе.Газета пишет, что Абрамович принял такое решение, так как больше не имеет возможности работать в стране легально. В конце мая был заморожен проект по строительству нового стадиона для "Челси". Тогда была названа такая причина, как "неблагоприятный инвестиционный климат".Напомним, в июне The Daily Mail сообщал, что Абрамович не стал продавать "Челси" богатейшему человеку Британии Джеймсу Рэтклиффу за £2 млрд, что составляет примерно $2,7 млрд.