Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин анонсировал полный переход российских экспертов на отечественную криминалистическую технику.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин анонсировал полный переход российских экспертов на отечественную криминалистическую технику. В интервью "Российской газете" Бастрыкин рассказал, что образцы отличаются высоким качеством, адаптацией под российского пользователя.Помимо этого, в ряде случаев оборудование превосходит зарубежные аналоги, в разработке и производстве учтены геофизические, климатические и химические различия в регионах России. Российская техника работает с информативным меню на русском языке."Решение о переходе на российскую технику повысит эффективность работы криминалистических подразделений", — отметил Бастрыкин.