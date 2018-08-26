Администрация президента США Дональда Трампа намерена 27 августа объявить о достижении принципиальной договоренности по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с Мексикой.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена 27 августа объявить о достижении принципиальной договоренности по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с Мексикой. Об этом сообщило в воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на источники, вовлеченные в процесс двусторонних переговоров.На данный момент Вашингтон и Мехико практически урегулировали разногласия по НАФТА. достижение договоренностей даст возможность Канаде подключиться к дальнейшим консультациям по перезаключению договора. В Вашингтоне идут переговоры в двустороннем формате и не прекращаются даже в воскресенье. В частности, уже достигнуты соглашения по экспорту автомобилей и по вопросам в энергетическом секторе.Для ускорения процесса в Вашингтон прибыл министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль. Он уже заявил, что переговоры достигли заключительного этапа.В субботу президент Трамп оценил двусторонние отношения с Мексикой как улучшающиеся с каждым часом. В ближайшее время вашингтонская администрация может объявить о достижении принципиальной договоренности по НАФТА с Мексикой, отвечающей интересам США.Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.