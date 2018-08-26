Лишь одна из шести парламентских партий Эстонии поддерживает предложение эстонского министра юстиции от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу изучить вопрос о взыскании с России ущерба за советскую оккупацию. Это оппозиционная Консервативная народная партия, представленная в эстонском парламенте семью депутатами из 101.

Лишь одна из шести парламентских партий Эстонии поддерживает предложение эстонского министра юстиции от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу изучить вопрос о взыскании с России ущерба за "советскую оккупацию". Это оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE), представленная в эстонском парламенте семью депутатами из 101.Предложение о взыскании ущерба высказали министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс. "Разумеется, мы должны этим заниматься", — заявил председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме. По его мнению, первым делом нужно отказаться от пограничного договора с Россией, а затем "выйти на нулевой уровень и выложить все свои претензии на стол", в том числе и вопрос "компенсации за ущерб от оккупации".Другие ведущие эстонские политики и депутаты, включая и соратников министра Рейнсалу по партии, к предложению главы Минюста отнеслись критически, передает "Интерфакс" со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR. Например, премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что страна проводит последовательную внешнюю политику и, как и при прежних правительствах, "не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе".В заявлении, принятом на встрече министров юстиции Эстонии и Латвии 21 августа, говорится, как важно не забывать о человеческих потерях от советской оккупации и выяснить возможности предъявления требований о компенсации от России как правопреемника СССР. Этот вопрос главы Минюстов Рейнсалу и Разначс хотели внести в повестку проходившего в Риге совместного заседания правительства Эстонии и Латвии. Однако оба правительства не поддержали это предложение.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых заявили в Эстонии и Латвии, нет, и не стоит забывать о вкладе СССР в инфраструктуру, экономику и социальную сферу стран Прибалтики.