Главная причина гибели украинских военнослужащих в Донбассе - подрыв на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения. Об этом рассказал на брифинге в Луганске официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко.

Главная причина гибели украинских военнослужащих в Донбассе — подрыв на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения. Об этом рассказал на брифинге в Луганске официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.По его словам, за последний месяц в подконтрольные официальному Киеву медучреждения в Донбассе поступило около 20 убитых и более 50 раненых украинских военных. Помимо подрывов на собственных минах в числе причин трагических инцидентов — неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты. По словам Марочко, командование бригад целенаправленно скрывает небоевые потери от вышестоящего руководства, передает РИА Новости.В мае в Луганской области на подконтрольной Киеву территории погибли два сотрудника Службы безопасности Украины. В самом ведомстве заявили, что спецназовцев убили при выполнении боевого задания. Однако в ЛНР уточнили, что сотрудники СБУ погибли в результате конфликта с украинскими военными.Причиной того конфликта, по словам Марочко, был передел сфер влияния в зоне конфликта на Донбассе после переименования президентом Порошенко антитеррористической операции там в "операцию Объединенных сил" Украины. Теперь руководит операцией не СБУ, как раньше, а сами военные.