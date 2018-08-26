В португальском городе Монтемор-у-Велью продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Россияне Артем Кузахметов и Владислав Блинцов завоевали золото в байдарке-двойке на дистанции 500 м, показав результат 1 минута 30,666 секунды.

В португальском городе Монтемор-у-Велью продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Россияне Артем Кузахметов и Владислав Блинцов завоевали золото в байдарке-двойке на дистанции 500 м, показав результат 1 минута 30,666 секунды.Второе место заняли сербские гребцы Стефан Векич и Владимир Торубаров (1.30,953), третье — литовцы Ричардас Некрёшюс и Андреюс Олийникс (1.31,449).В воскресенье, 26 августа, российская команда завоевала еще несколько наград. Иван Штыль выиграл серебро в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м. Ксения Курач и Олеся Никифорова завоевали бронзу в каноэ-двойке на дистанции 200 м. Евгений Луканцов стал третьим в заезде байдарок-одиночек на дистанции 200 м.В активе сборной России на турнире стало девять: три золота, два серебра и четыре бронзы.