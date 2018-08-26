Дочь певца Дмитрий Маликова Стешу Маликову обвинили в использовании фотошопа. Снимок, на котором 18-летняя дива предстала в ярко-желтом купальнике, активно обсуждается как поклонниками, так и недоброжелателями.

Дочь певца Дмитрий Маликова Стешу Маликову обвинили в использовании фотошопа. Снимок, на котором 18-летняя дива предстала в ярко-желтом купальнике, активно обсуждается как поклонниками, так и недоброжелателями.18-летняя Стеша Маликова показала поклонникам снимок, сделанный во время отдыха на песчаном пляже. Модель выбрала яркий купальник, в котором позировала ради удачной фотографии.Однако удалось собрать под постом в Instagram не только восторженные комплименты. Злые языки заподозрили девушку в использовании фотошопа и обрушились на нее с критикой.Недоброжелатели утверждают, что толщина ее рук, а также лицо и размер талии постоянно меняются. При этом преданные поклонники Маликовой встали на защиту кумира, заявив, что хейтеры просто перевозбудились при виде красавцы и кинулись выражать свои эмоции.Ранее Стефания Маликова дала очередной повод для сплетен. Ее заподозрили в интрижке с исполнителем Егором Кридом.Девушка опубликовала в своем Instagram снимок. На нем она запечатлена в обнимку с кумиром молодежи Кридом. Пост 18 -летняя дочь певца подписала словами из композиции Егора: "Если ты меня не любишь, то я тоже нет, если ты меня забудешь, то и я в ответ )) 👹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".