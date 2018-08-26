В завершающий день джазового фестиваля Koktebel Jazz Party музыканты выступали на необычной для себя площадке.

В завершающий день джазового фестиваля Koktebel Jazz Party музыканты выступали на необычной для себя площадке. Если в прошлом году экспериментальным было выступление в дельфинарии Коктебеля, то в этом году добавилась еще одна – в аквапарке курортного поселка в Крыму.Перед отдыхающими в аквапарке выступили арт-директор фестиваля Сергей Головня (саксофон), Олег Стариков (клавиши) и Антон Залетаев (саксофон).Зрители были немало удивлены, и многие встали со своих лежаков и вышли из бассейнов, чтобы послушать музыкантов. Одна юная гимнастка даже сделала перед сценой кульбиты, а кто-то, невзирая на жару, пританцовывал под популярные джазовые композиции.