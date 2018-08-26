В Бельгии завершился 13-й этап чемпионата Формулы-1. Победу в гонке одержал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Он приехал к финишу первым с результатом 1 час 23 минуты 34,476 секунды. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин оказался 12-м, добившись лучшего результата в нынешнем сезоне.

В Бельгии завершился 13-й этап чемпионата "Формулы-1". Победу в гонке одержал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Он приехал к финишу первым с результатом 1 час 23 минуты 34,476 секунды. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин оказался 12-м, добившись лучшего результата в нынешнем сезоне.Второе место завоевал британец Льюис Хэмилтон из Mersedes (+11,061 секунды). В тройку лучших попал и голландец Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull (+31,372).Напарник Сергея Сироткина по Williams канадец Лэнс Стролл показал 13-й результат.