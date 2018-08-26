Американский сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни.

Американский сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни. В прошлом году ему поставили диагноз — опухоль мозга. Накануне семья сенатора заявила, что он решил прекратить лечение. В политических кругах — и в США, и за океаном — он запомнился как один из самых влиятельных и агрессивных деятелей, как "ястреб внешней политики". Идеолог самых кровавых военных конфликтов по всему миру.Везде, где появлялся Джон Маккейн, была война. Сын четырехзвездного адмирала, он в 24 года сел за штурвал палубного штурмовика A-4 "Небесный ястреб" и через 7 лет службы бомбил Вьетнам. Успел совершить чуть более двух десятков вылетов, прежде чем его сбила советская ракета комплекса CA-75 "Двина". Маккейн смог катапультироваться. Местные жители едва не учинили самосуд. В лагере военнопленных, где подвергался пыткам, Маккейн пробыл 5 с половиной лет.Америка впервые в своей истории потерпела военное поражение и ушла из Вьетнама. Маккейн вышел в отставку, но уверенность, что любую проблему можно забомбить, кажется, навсегда осталась с ним. Избрался сначала в нижнюю палату Конгресса, а затем, в 1986-м, в Сенат, который на 30 лет и стал его плацдармом. Джон Маккейн горячо поддерживал все силовые операции и войны, которые начинала Америка. Косово, Ирак, Ливия. Если бы дважды не проиграл президентские выборы — все могло бы быть еще катастрофичнее. Маккейн был не против разбомбить Иран, Северную Корею, Нигерию и Сирию."Я бы вооружил, обучил и снарядил как извне, так и изнутри, силы, которые, в конечном итоге, свергли бы правительства и установили свободные и демократически избранные правительства", — заявлял Маккейн.Параллельно, была и более тонкая работа. Цветные революции. 25 лет Маккейн руководил Международным республиканским институтом — организацией, которая на деньги из американского бюджета предоставляет гранты, организует стажировки и поддерживает политические силы. Особую активность Институт проявил в Тунисе и Египте, где произошла "арабская весна", а также в Польше и на Украине, где Маккейн был завсегдатаем Майданов."Для России важно понять — если она будет вмешиваться во внутренние дела Украины — будут последствия. Мы уже видели демонстрации и российский флаг в таких местах как Крым и восток Украины", — угрожал Маккейн.Прошлый год сенатор встретил в украинском Мариуполе. Но еще задолго до госпереворота на Украине Маккейн стал главным символом русофобии. Называл Россию большей угрозой, чем ИГИЛ (запрещена в РФ), и призывал устроить в Сирии второй Афганистан."Я бы сделал то, что мы сделали в Афганистане много лет назад. Дал бы возможность ребятам в Сирии сбивать русские самолеты. Такое вооружение у нас есть", — высказался сенатор.Самые одиозные предложения сенатора так и остались его фантазиями. Впрочем, многое из того, что предлагал Маккейн, стало политической реальностью. Санкции, попытки изолировать и сдержать Россию продолжатся. Хоть и без Джона Маккейна.