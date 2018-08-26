В Москве в рамках пятого тура чемпионата России по футболу встречались столичный Локомотив и махачкалинский Анжи. Хозяева поля смогли сломить сопротивление соперника лишь во втором тайме. Игра завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1. Первый гол за красно-зеленых забил Федор Смолов.

В Москве в рамках пятого тура чемпионата России по футболу встречались столичный "Локомотив" и махачкалинский "Анжи". Хозяева поля смогли сломить сопротивление соперника лишь во втором тайме. Игра завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. Первый гол за красно-зеленых забил Федор Смолов.В первом тайме соперники отличиться не смогли. А вот после перерыва "железнодорожники" нашли бреши в обороне махачкалинской команды. Сначала отличился Мацей Рыбус, а затем свой первый гол за "Локомотив" забил Федор Смолов. Уже в добавленное время гости отыграли один мяч с пенальти.После сегодняшней победы у команды Юрия Семина стало 8 очков. Красно-зеленые переместились на 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив "Краснодар". "Анжи" с 3 баллами занимает 15-е место.