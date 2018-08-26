Военно-морской флот Индии получит 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолета.

Военно-морской флот Индии получит 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолета MH-60R. Решение о крупной покупке техники приняло правительство. Большая часть вертолетов будет собрана внутри страны в рамках программы "Делай в Индии", пишет ТАСС.Производитель военной техники, который сумеет заключить контракт с властями Индии, заработает около 3 миллиардов долларов.Россия уже предложила Индии Ка-226Т морского базирования со складывающимися лопастями. Конкуренцию российским вертолетам в тендере составят винтокрылые машины от Bell Helicopter и Airbus.