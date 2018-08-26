Площадь пожара уже превышает 400 га

Площадь пожара уже превышает 400 гаПриродный пожар продолжается в Петушинском районе Владимирской области.Утром 26 августа пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что площадь активного тления составляет 200га, площадь, пройденная огнём – 400 га.Огонь не подпустят к населенным пунктам. Три сотни спасателей региона работают в режиме повышенной готовности. Авиапатрулирование не останавливается ведь день. За день было вылито 606 тонн воды.«Из-за природного пожара наблюдается задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» и в некоторых населённых пунктах Петушинского района», - комментируют спасатели.