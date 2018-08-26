Пострадал только столб, - одна из столкнувшихся машин врезалась в опору уличного освещения после дорожно-транспортного происшествия в Самаре. Инцидент попал в объектив автомобильного регистратора очевидца.

В ночь на воскресенье, 26 августа, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин и столба, попавшее в объектив регистратора.Водитель не справился с управлением и врезался в ехавшую перед ним "Ладу", отлетевшую на встречную полосу и едва не перевернувшуюся после столкновения с бордюром.Сам виновник ДТП оказался отброшен в другую сторону – он выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения, буквально "подрубив" ее.По словам автора ролика, разместившего его в сети, в результате инцидента никто из его участников не получил серьезных травм.