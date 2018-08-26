Возникающие в белорусско-российских отношениях проблемы и противоречия обсуждаются президентами двух стран открыто.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своих близких отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, обусловленных общим советским прошлым и славянскими корнями.По его словам, открытость в отношениях проявляется даже при обсуждении личных вопросов, о чем пресс-секретари боятся говоритьПрезиденты же напротив – обсуждают вопросы как родные и все говорят друг другу в глаза, что чревато утечками в СМИ, передает ТАСС.