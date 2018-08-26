Российский телеведущий Андрей Малахов принял участие во флешмобе Падающие звезды. Он разместил в соцсети фото, которое вызвало бурю у поклонников.

Российский телеведущий Андрей Малахов принял участие во флешмобе "Падающие звезды". Он разместил в соцсети фото, которое вызвало бурю у поклонников.На опубликованном в Instagram снимке Малахов запечатлен лежащим на съемочной площадке среди разбросанных бумаг. Ироничную фотографию ведущий сопроводил подписью: "Ой, я сделал это снова".Шоумен объяснил свой поступок желанием поддержать флешмоб. Более того, публикацией он передал эстафету коллегам Ксении Собчак и Тине Канделаки.Стоит отметить, что сначала поклонники артиста испугались от неожиданности, но позже поддержали его идею. "Упал, отжался, и снова на сцену... Очень крутой снимок!, – выразил мнение один из пользователей Сети.Ранее в данном флешмобе приняла участие модель Дарья Клюкина. Она опубликовала фотографию, на которой якобы "выпала" из вертолета.Позже эстафету подхватила олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Кстати, cаму идею для забавных снимков предложил Андрей Ширман, более известный как Dj Smash.