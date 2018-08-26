Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь сумели завоевать серебряные медали на дистанции 500 метров в соревнованиях в каноэ-двойке на чемпионате мира по гребле, который в настоящий момент проходит в португальском городе Монтемор-у-Велью.

Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь сумели завоевать серебряные медали на дистанции 500 метров в соревнованиях в каноэ-двойке на чемпионате мира по гребле, который в настоящий момент проходит в португальском городе Монтемор-у-Велью.Российский дуэт показал время 1 минута 41,590 секунды. Первыми финишировали Эрлон Силва и Исакияс Кейрос из Бразилии (1.40,043). Третьими оказались поляки Арсен Сливинский и Михал Лубневский (1.41,787).На данный момент в копилке сборной России уже 10 медалей чемпионата мира (три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды).