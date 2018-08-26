По факту смерти 15-летней девочки в Москве возбуждено уголовное дело.

По факту смерти 14-летней девочки в Москве возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета по городу Москве."Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки", — говорится в сообщении. Как указывается в нем, тело девочки 2003 года рождения было обнаружено вблизи жилого дома по улице Подвойского утром 26 августа.Видимых телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. Следователи уточнили, что ночь с 25 на 26 августа девочка провела с мужчиной 1974 года рождения в одной из квартир этого дома.Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается возможная причастность мужчины к смерти девочки.