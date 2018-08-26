Грузовой состав врезался в цементовоз, оказавшийся у него на пути. Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона первые минуты после столкновения, произошедшего на железнодорожном переезде в Татарстане.

Днем в воскресенье, 26 августа, железнодорожный состав снес грузовик на переезде "Шугуровский" в Альметьевском районе Татарстана, об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС РФ.Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона первые минуты после столкновения – на записи видны сошедшие с рельсов вагоны и цементовоз, угодивший под поезд.По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.