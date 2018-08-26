При этом зеленоградцы заведомо знали, что проживать в их квартирах данные граждане не будут...

Сотрудниками ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы выявлены пять фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.В ходе проведения проверки информации по фактам нарушения миграционного законодательства Российской Федерации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали пять граждан от 34 до 46 лет, жителей 12 и 11 микрорайонов Зеленограда, которые незаконно зарегистрировали в своих квартирах иностранных граждан, уроженцев ближнего зарубежья. При этом зеленоградцы заведомо знали, что проживать в их квартирах данные граждане не будут.Дознавателем территориального отдела ОМВД России г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31