Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что над Донецком скоро будет развеваться украинский флаг.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз выразил уверенность, что над Донецком будет развеваться украинский флаг. Об этом он написал на своей странице в Facebook."Скоро наш флаг снова будет развеваться над украинским Донецком", — написал в воскресенье украинский лидер, напомнив, что в Донецке 26 августа отмечается День города. Он вновь заявил о том, что Донецк является "временно оккупированной территорией" и что Киев продолжает борьбу за возвращение дончан на родину — Украину.Ранее украинский флаг Порошенко "поднимал" над Ялтой, Севастополем и другими территориями Крыма.Позднее во время общения с украинскими дипломатами и военными в Авдеевке Донецкой области Порошенко предложил странам Евросоюза взять под патронат конкретные населенные пункты и восстановить их. по мнению украинского лидера, "зоны ответственности" должны распределиться следующим образом. Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греции "достанется" Мариуполь, Великобритания займется благоустройством Волновахи. Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку могут "поделить" между собой другие страны.Для восстановления региона планируется привлечь дипломатов, которые должны заняться мобилизацией средств.В 2017 году ЕС и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.Самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.