Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя известие о смерти Джона Маккейна, вспомнил о поездке с американским сенатором на позиции морских пехотинцев в Широкино.

Украинский лидер Петр Порошенко вспомнил, как встречался с покойным сенатором Джоном Маккейном на позициях морских пехотинцев в Широкино. И что ради этого Маккейн отложил свой визит в Грузию. А когда Порошенко предложил не ехать на позиции, потому что их обстреливают, Маккейн на него обиделся, сообщает RT.Ранее Порошенко написал слова соболезнования по поводу смерти Маккейна в твите.СьогоднЁ в АвдЁївцЁ вшанували пам'ять великого державного дЁяча Ё великого друга України сенатора Джона Маккейна хвилиною мовчання. pic.twitter.com/ld4QOEcBLm— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 августа 2018 г.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также выразил свои соболезнования и добавил, что благодаря усилиям Маккейна Украина начала получать военную помощь от США.Маккейн был большим другом Украины и присутствовал на Майдане в 2013 году и в Донбассе в 2015 году.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал твит, что жизнь Маккейна может быть примером для всех.В України багато друзЁв. Але Джона Маккейна нЁким не замЁнити. Добро та принципи — без компромЁсЁв: його життя стало прикладом для всЁх нас.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 августа 2018 г.Сенатор США от Аризоны Джон Маккейн скончался от рака мозга в 81 год. Ранее сообщалось, что политик решил не продолжать лечение. Он будет похоронен в Аннаполисе. До похорон гроб с его телом будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе. На похоронах выступят с речами два бывших президента США — Джордж Буш-младший и Барак Обама. О дате церемонии пока не сообщается.