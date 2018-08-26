Украинский президент Петр Порошенко поучаствовал в запуске нового газопровода в городе Авдеевка в Донецкой области. Ранее газоснабжение Авдеевки было нарушено из-за повреждения подземного газопровода, после чего власти начали строить новый газопровод.

Украинский президент Петр Порошенко поучаствовал в запуске нового газопровода в городе Авдеевка в Донецкой области. Ранее газоснабжение Авдеевки было нарушено из-за повреждения подземного газопровода, после чего власти начали строить новый газопровод.Порошенко поздравил Авдеевку с "украинским газом", который пошел с рабочим давлением в городские сети и в семь окрестных сел, передает РИА Новости. По словам Порошенко, Авдеевка осталась без газа и света в мороз в результате обстрела в январе 2017 года. Целью обстрела, по его словам, было сделать так, чтобы жители убежали, и чтобы в городе "не было Украины".Порошенко поблагодарил жителей, оставшихся в Авдеевке, когда была объявлена добровольная эвакуация, и заявил, что Россия "больше не загонит и не поставит (Украину) на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом". Порошенко уверен, что Киев получит от России убытки в 4,6 миллиарда долларов по газовым контрактам по решению Стокгольмского арбитража. Он также напомнил, что на днях исполнилась тысяча дней, как Украина живет без российского газа.При этом Порошенко рассчитывает, что каждая страна Евросоюза возьмет на себя "ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе", передает "Интерфакс". По его словам, "мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса" будут заниматься украинские послы в соответствующих странах. По его словам, в Авдеевку прибыли главы украинских дипмиссий в ряде стран, с которыми он и намерен обсудить этот вопрос.Военная операция против самопровозглашенных ДНР и ЛНР была начата властями Украины в апреле 2014-го после госпереворота в феврале того же года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.Киев обвиняет Москву во вмешательстве в дела Украины, Россия это отрицает и называет такие обвинения неприемлемыми. Минобороны РФ не раз заявляло, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и иной помощи, а заявления Киева по этому поводу — "абсолютная чушь", которая "не поддается никакой критике".