В Оренбурге матчем между местным одноименным клубом и Краснодаром продолжилась программа пятого тура чемпионата России по футболу. Хозяева практически всю встречу вели со счетом 1:0, но в концовке все-таки пропустили и сыграли вничью – 1:1.

В Оренбурге матчем между местным одноименным клубом и "Краснодаром" продолжилась программа пятого тура чемпионата России по футболу. Хозяева практически всю встречу вели со счетом 1:0, но в концовке все-таки пропустили и сыграли вничью – 1:1.Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард "Оренбурга" Андрей Козлов. Гости отыгрались на 88-й минуте. Отличился полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов. "Оренбург" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырех матчей и остался на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Краснодар" с семью баллами идет пятым.