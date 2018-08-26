Причина - снижение показателей энергетики

Причина - снижение показателей энергетикиПромпроизводство Костромской области замедлило рост из-за снижения показателей энергетикиВ Костромском регионе незначительно снизился индекс промышленного производства. С января по июль область «потеряла» 2% ИПП по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как пояснили корреспонденту «АиФ» в региональном департаменте экономического развития, причина - в снизившихся объёмах производства электроэнергии на Костромской ГРЭС. Эксперты прогнозируют, что к концу года положительная динамика будет восстановлена.Актуальную информацию об индексе промышленного производства в Костромской области представил Костромастат. По итогам семи месяцев регион демонстрирует незначительный спад количества выпускаемой продукции - до 98% от показателей аналогичного периода прошлого года.Эксперты департамента экономразвития Костромской области объясняют этот факт в первую очередь сокращением объемов выработанной электроэнергии на Костромской ГРЭС. В первом полугодии на неё снизился спрос, так что объёмы производства на электростанции сократились более чем на 20%. Надо отметить, что Костромская ГРЭС одна из крупнейших электростанций России. Её электроэнергия поставляется в десятки регионов страны. Снижение выработки электроэнергии в первом полугодии 2018 года зафиксировано во всей зоне объединённой энергетической системе центра.Поскольку на Костромскую ГРЭС приходится около четверти всего промышленного производства региона, ситуация повлияла на общие показатели Костромской области.Как отмечают эксперты, незначительное снижение показателей связано в том числе и с высокими результатами прошлого года. В 2017 году индекс промышленного показателя составил 108%. И в целом последние три года темпы роста промышленности в регионе опережают средние по России.По прогнозам аналитиков, к концу 2018 года общие темпы роста промышленного производства в Костромской области будут восстановлены. Это произойдёт в том числе и благодаря увеличившейся загрузке производственных мощностей на Костромской ГРЭС.