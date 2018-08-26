Рейтинг Макрона упал до рекордно низких 34%.

Рейтинг Макрона упал до рекордно низких 34%, сообщает телеканал Europe1 со ссылкой на исследование французского института изучения общественного мнения Ifop.По данным исследования, рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона среди избирателей снизился к августу еще на пять процентов и составил 34%.Это самая низкая оценка деятельности французского президента с момента инаугурации в 2017 году. Глава государства сейчас даже менее популярен, чем Николя Саркози в то же время.Доля французов, недовольных своим президентом, увеличилась на также на пять процентов и выросла до 66% в августе. Волна негатива, направленная против Макрона, поднялась после "дела Беналля", когда помощник президента принял участие в избиении первомайской демонстрации.Напомним, что в начале своего президентского срока Макрон имел рейтинг 64%.