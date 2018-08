Американский президент Дональд Трамп не смог правильно раскрасить флаг США во время посещения Общенациональной детской больницы в Колумбусе, штат Огайо. Темой визита был опиоидный кризис в США и помощь самым маленьким его жертвам - новорожденным с неонатальным абстинентным синдромом.

Американский президент Дональд Трамп не смог правильно раскрасить флаг США во время посещения Общенациональной детской больницы в Колумбусе, штат Огайо. Президент посетил больницу 24 августа в сопровождении первой леди и главы американского Министерства здравоохранения и социальных служб Алекса Эйзера. Темой визита был опиоидный кризис в США и помощь самым маленьким его жертвам — новорожденным с неонатальным абстинентным синдромом.На фото, размещенном в "Твиттере" главы Минздрава США, можно увидеть, что Трамп, раскрашивавший рисунки с детьми, начал рисовать на флаге полосу синего цвета. Это вызвало волну ироничных комментариев пользователей.The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA— Alex Azar (@SecAzar) 25 августа 2018 г."Президент раскрасил свой флаг неправильно. Вот и все", — написала пользователь Talia.The President has colored his flag wrong.That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V— Talia (@2020fight) 25 августа 2018 г."Может быть, не так уж и неправильно — выглядит как неудачная попытка нарисовать российский", — предполагает Anthony Curtis.Maybe it’s not so wrong — looks like a poor attempt at the Russian flag