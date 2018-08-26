Россиянин Кирилл Шамшурин стал третьим на дистанции 5000 метров в каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Напомним, что соревнования проходят в португальском городе Монтемор-у-Велью.

Россиянин Кирилл Шамшурин стал третьим на дистанции 5000 метров в каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Напомним, что соревнования проходят в португальском городе Монтемор-у-Велью.Российский спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 9,504 секунды. Первым же финишную черту пересек немец Себастьян Брендель (23.40,857). Серебряную медаль завоевал кубинец Фернандо Энрике (23.46,646).Теперь на счету российской сборной стало 11 медалей (3 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых) чемпионата мира по гребле.