Народная артистка СССР София Ротару призналась в Инстаграме, что накануне у нее действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем. Певица уже в норме и благодарит всех за поддержку и заботу.

Народная артистка СССР София Ротару призналась в "Инстаграме", что накануне у нее действительно "возникли некоторые проблемы со здоровьем". Певица "уже в норме" и благодарит всех за поддержку и заботу.Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 26 Авг 2018 в 3:41 PDTРанее один из уфимских интернет-порталов сообщил, что Софию Ротару экстренно доставили в одну из больниц Уфы, поместив в реанимационное отделение. Концертный директор певицы Сергей Лавров после этого рассказал, что после частного концерта в Уфе у Ротару всего лишь немного повысилось давление из-за жары. По его словам, дежурившие на концерте врачи оказали Ротару помощь на месте, певица в порядке и "уже улетела в Москву".Тем временем "КП" приводит слова медсестры из уфимской клиники о том, что Ротару упала в обморок из-за резкого скачка давления. Очнувшись, певица, по словам медсестры, "потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей".По словам сотрудников клиники, певице уже лучше, к ней вернулась память, голова не кружится, однако решено было еще несколько дней понаблюдать за ее состоянием, не рискуя отпускать ее в дорогу. "У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо", — уточнили медики.