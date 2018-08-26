Российский пилот команды Формулы-1 Williams Сергей Сироткин прокомментировал гонку Гран-при Бельгии, в которой он занял 12-е место. Россиянину не хватило совсем немного, чтобы набрать первые очки в нынешнем сезоне.

Российский пилот команды "Формулы-1" Williams Сергей Сироткин прокомментировал гонку Гран-при Бельгии, в которой он занял 12-е место. Россиянину не хватило совсем немного, чтобы набрать первые очки в нынешнем сезоне."У нас был хороший темп в этой гонке. Он позволял нам претендовать на очки. К сожалению, мы упустили свой шанс. Тем не менее мы можем извлечь в будущем много позитивных моментов из сегодняшний гонки", — приводит слова Сироткина официальный сайт Williams.Напомним, что победу на Гран-при Бельгии одержал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Россиянин Сергей Сироткин добился лучшего результата в сезоне, заняв 12-е место.