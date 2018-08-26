Сирия избавилась от своего химического арсенала в 2013 году, никогда не использовала и не будет использовать химическое оружие, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что Сирия избавилась от своего химического арсенала в 2013 году. С этого момента она не использовала и не будет использовать химоружие.Заявление США об ответном на химатаку ударе Хаддад назвал ложью и желанием вмешаться, как только Сирия начинает освободительное движение вперед.Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о провокации боевиков с тем, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия. Реализация провокации – это повод для коалиции США нанести удар по правительственным объектам. Косвенное тому подтверждение — заявления властей США, Великобритании и Франции о намерении ответить на применение химического оружия, передает РИА Новости.