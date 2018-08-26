На лугу пасется огромный бык, спокойно пощипывая зеленую травку.
Вдруг он видит где-то вдалеке какую-то белую точку и начинает
следить за ней. Точка, приближаясь, постепенно превращается в
белый шарик. Бык и не заметил, что этот шарик - на самом деле кролик.
Подбежав вплотную к быку, кролик гнет пальцы и начинает орать:
- Ты, лох рогатый, освободи мне дорогу, понял?
Бык продолжает неподвижно стоять, глядя на кролика с безразличным видом.
Кролик:
- Ты че, урод, не слышишь, я сказал, давай дорогу, если по рогам не хочешь!
Бык не двигается с места. Кролик продолжает наезжать:
- У тебя че, уши говном забиты? Если ты через 10 секунд не сдвинешься,
я тебе очко разорву, понял, ты, п#дор вонючий? Раз… два… три…
Тугоухий бык со скуки фыркает, поворачивается к крол
еще анекдот!